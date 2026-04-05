Muere el periodista español Diego Carcedo, enviado especial a «guerra del fútbol» entre Honduras y El Salvador

Madrid – El periodista Diego Carcedo que, entre otros cargos fue director de los Servicios Informativos de la televisión pública española (TVE), falleció este domingo en Madrid a los 86 años, confirmaron fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), de cuya sección española era presidente.

Nacido en Asturias (norte) en 1940, Carcedo inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero pronto encontró en la radio y la televisión públicas el espacio donde desarrollar su vocación.

Su nombre quedó ligado a la corporación publica radiotelevisión española (RTVE), donde desarrolló casi toda su carrera profesional: desempeñó múltiples responsabilidades, desde corresponsal en el extranjero hasta director de informativos y máximo responsable de Radio Nacional de España (1991-96). Además, fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007).

Los comienzos como periodista se sitúan en el diario de Oviedo (norte) ‘La Nueva España’ (1965-1968), pero parte de su carrera la desarrolló cubriendo acontecimientos en el extranjero.

Por ejemplo, fue enviado especial en América a la «guerra del fútbol» entre Honduras y El Salvador (1969) o al terremoto de Áncash (Perú, 1970).

En 1974 ingresó en TVE, donde fue redactor y enviado especial y donde realizó gran parte de su labor en el programa ‘Los reporteros’, que le permitió viajar a más de un centenar de países.

Cubrió acontecimientos como los últimos días de la guerra de Vietnam con la evacuación de Saigón (1975), el inicio del conflicto centroamericano, las diferentes guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o los terremotos de Managua, Perú, Sicilia e Irán.

Una larga vida como reportero que le llevó a entrevistar a más de treinta jefes de Estado y de Gobierno.

En 1978 pasó a ser corresponsal de TVE en Portugal y ya en el 1984 ocupó la jefatura de la corresponsalía de TVE en EE.UU., cargo en el que permaneció tres años, hasta que fue cesado y pidió una excedencia en TVE.

Entonces pasó a trabajar como delegado de la agencia EFE en Nueva York, como corresponsal en esta ciudad para el semanario ‘El Independiente’, como director de un servicio de noticias para su distribución en América y también fue colaborador de varias cadenas de televisión de ese país.

En 1989 volvió a TVE como responsable de los Servicios Informativos, y durante más de quince años ocupó los ya citados cargos institucionales.

Entre octubre de 2006 y de 2010 fue presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y desde 2007 presidía la sección española de esta organización.

Entre otros galardones, recibió el Premio Cirilo Rodríguez de Periodismo (1985), y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y TV (1996).

Es autor de numerosos libros como ‘Fusiles y claveles’ (1999), ‘Un español frente al holocausto’ (2000) y de ‘Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al holocausto’, que fue Premio Espasa de Ensayo en 2011, entre otros. JS