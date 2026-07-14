Muere en el Hospital Mario Catarino Rivas otra víctima del ataque armado en pulpería de El Progreso

San Pedro Sula- Las víctimas mortales del ataque armado registrado en una pulpería de El Progreso, Yoro, aumentaron con el fallecimiento de Cindy Suárez, quien permanecía hospitalizada en estado delicado en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula.

La mujer había resultado gravemente herida durante el atentado y, pese a los esfuerzos del personal médico, perdió la vida mientras recibía atención especializada.

En el mismo hecho violento también falleció su hijo, Lian Daniel Maldonado, de apenas cuatro años de edad, quien murió a consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.

Las autoridades policiales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen ocurrido en el municipio de El Progreso.

Familiares de las víctimas exigen que el caso no quede en la impunidad y que los responsables sean llevados ante la justicia. IR