Muere el periodista deportivo Julio Cesar Núñez en la capital hondureña

Tegucigalpa– El periodismo deportivo hondureño está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido narrador y comentarista uruguayo Julio César Núñez, quien por décadas conquistó a la audiencia catracha con su carisma, su potente voz y su inolvidable frase: “¡Aguanta corazón!”.

La noticia de su muerte fue confirmada este domingo en Tegucigalpa, generando múltiples muestras de pesar en el ámbito deportivo y de la comunicación.

Núñez, nacido en Uruguay y nacionalizado hondureño, se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión y radio deportiva en Honduras.

Su trayectoria estuvo ligada a importantes medios de comunicación, donde destacó como director y comentarista deportivo, especialmente en transmisiones de fútbol nacional e internacional, su estilo apasionado y su cercanía con la afición hicieron que su voz se volviera parte de la historia deportiva del país.

La emblemática frase “¡Aguanta corazón!” marcó generaciones de aficionados y se convirtió en sello personal del comunicador, especialmente durante narraciones de partidos de alta intensidad de la Selección Nacional y de la Liga hondureña.

El periodista llegó a Honduras en 2003 y desde entonces construyó una carrera sólida, ganándose el cariño y respeto de colegas y seguidores del deporte.

Diversos periodistas, aficionados y figuras del deporte han expresado su tristeza por la partida de Julio César Núñez, recordándolo como un apasionado del fútbol y un profesional entregado a la comunicación deportiva.

Su legado permanecerá vivo en la memoria de miles de hondureños que crecieron escuchando su inconfundible voz y sus emocionantes relatos deportivos.

Desde la sala de redacción de Proceso Digital nos solidarizamos con su familia y compañeros de Emisoras Unidas y Televicentro donde laboró Julio Cesar Nuñes por décadas. IR