Muere el periodista deportivo José Tomás Vindel en el oriente del país

Tegucigalpa-Este martes se reportó el sensible fallecimiento de un reconocido comunicador deportivo del departamento de El Paraíso.

Se trata de José Tomás Vindel Sosa, periodista de larga trayectoria en los medios de comunicación, quien pereció en la colonia Bella Vista en Danlí.

Según se informó desde hace varios meses se encontraba quebrantado de su salud y esta madrugada perdió la vida.

Vindel Sosa, era periodista y abogado, laboró en Radio América por muchos años en el programa Deportivisimo.

Sus restos mortales están siendo velados en la Funeraria Divina Misericordia, frente a la colonia Teodoro Rodas Valle, Danlí, El Paraíso.

Los diferentes medios de comunicación del país lamentaron la muerte del reconocido periodista deportivo.Desde la sala de redacción de Proceso Digital nos solidarizamos con su familia ante su fallecimiento, que en paz descanse José Tomás Vindel Sosa. IR