Fallece el periodista Arístides Aceituno, director fundador de Hondudiario

Tegucigalpa – La noche de este jueves se confirmó el deceso del periodista Arístides Aceituno (67), dueño y fundador del medio www.Hondudiario.hn en la capital hondureña.

– El periodismo hondureño está de luto con el deceso de uno de los pioneros del periodismo digital en Honduras.

– Será velado esta noche en la funeraria María Auxiliadora de Suyapa en la capital.

La triste noticia fue confirmada a Proceso Digital esta noche por fuentes de casa de gobierno, ya que Aceituno era colaborador en materia de comunicaciones del presidente Nasry Asfura, incluso desde que éste fue alcalde de la capital hondureña.

Aceituno falleció a causa de un tumor cerebral que le descubrieron hace dos meses, por lo que el pasado 27 de junio fue sometido a una intervención quirúrgica, indicó su amigo, socio y colega Víctor Montesinos, con quien a finales del siglo pasado fundaron una empresa de monitoreo de medios y posteriormente Hondudiario.

El veterano comunicador laboró por varios años el Diario Tiempo y fundó el medio digital Hondudiario hace más de dos décadas, además creó la empresa de monitoreo Seproc que durante décadas fue una fuente para tomadores de decisiones en el país.

Nacido en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, se abrió camino en el periodismo nacional y especialmente en el campo digital.

A finales de mayo de 2026, fue galardonado de manera especial por el Congreso Nacional de Honduras en conmemoración del Día del Periodista hondureño.

Su inesperado fallecimiento ha generado muestras generalizadas de pesar y solidaridad por parte del gremio periodístico, medios de comunicación y diversos sectores de la sociedad hondureña. Desde la sala de redacción de Proceso Digital enviamos nuestras más sentidas muestras de pesar a los amigos, familiares y colegas del gremio de las comunicaciones. ¡Descanse en paz! JS

Arístides Aceituno junto a connotados periodistas de Honduras.

A continuación una entrevista que concediera Arístides Aceituno a Proceso Digital en enero de 2025: