Muere el Líder Dorado de ‘Star Wars’, Angus MacInnes, a los 77 años

Los Ángeles (EEUU) – El actor canadiense Angus MacInnes, conocido por interpretar al Líder Dorado Jon ‘Dutch’ Vander en la saga universal de ‘Star Wars’, falleció a los 77 años, confirmó este lunes su familia.

MacInnes murió el pasado 23 de diciembre «en paz, rodeado de su familia y amor», informaron sus allegados en un escrito a través de la cuenta de Facebook del actor.

La carrera del actor, nacido en Windson (Canadá) en 1947, abarcó décadas de actuación en películas como ‘Star Wars’, donde interpretó al Líder del Escuadrón Dorado en la precuela de ‘Star Wars: A New Hope’ (Star Wars: Una nueva esperanza’, 1977) y ‘Rogue One: A Star Wars Story’ (‘Rogue One: una historia de Star Wars’, 2016).

Además formó parte de otros proyectos cinematográficos como ‘Witness’ (1985), ‘Judge Dredd’ (1995), ‘Hellboy’ (2004) o ‘Captain Phillips’ (2013).

«Angus era más que un actor: era un alma amable, considerada y generosa que aportaba calidez y humor a las vidas de todos los que lo conocían. Su familia, sus amigos y sus compañeros actores, pero también sus seguidores de todo el mundo lo extrañarán profundamente», sentencia el comunicado. JS