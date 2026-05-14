Muere “El Indio” más querido de Honduras

Tegucigalpa – Este jueves se informó del fallecimiento del exfutbolista hondureño Jorge “Indio” Urquía producto de un paro cardíaco en la ciudad de Tegucigalpa, capital hondureña. Día triste para un país que mantuvo a esta leyenda del fútbol en el anonimato en los últimos años, pese a su estela de triunfos deportivos.

– En una entrevista con Proceso Digital, el profesor Chelato Uclés calificó a Urquía como un jugador aguerrido, callado y con un capacidad única para “destrozar” a los defensas.

Se conoció que el “Indio” Urquía pasó sus últimos años de vida en un asilo, lugar donde este jueves perdió la vida.

De acuerdo a personas que lo vieron jugar y medios periodísticos, el “Indio” Urquía era considerado como el jugador más completo como centrodelantero que tuvo el fútbol hondureño tras vestir los colores del Atlético Indio y el Olimpia.

Varias veces “lo mataron” con versiones periodísticas sobre su muerte, por lo que el mismo Indio Urquía tuvo que desmentir las versiones. “Falsa alarma, ‘El Indio’ está vivo”, dijo en tono jocoso Urquía en una de las ocasiones que se informó su deceso.

Con el Olimpia, fue parte del equipo que logró el campeonato del torneo de Concacaf en 1972 que jugó la Copa Interamericana contra el Independiente de Avellaneda de Argentina.

(LEER): Jorge “El Indio” Urquía, un ídolo en el anonimato

También vistió los colores de los clubes españoles del Mallorca y el Alavés, en este último fue compañero del argentino Jorge Valdano, en la década de los 70’s. Logró anotar un total de 33 goles en 152 partidos durante su paso en la nación europea.

En 1976 el Olimpia buscara repatriarlo de España.

Igualmente, defendió los colores de la “H”, llegando a jugar tres procesos de eliminatorias mundialistas: México 1970, Alemania 1974 y España 1982, donde se logró la ansiada clasificación. Fue a la primera justa mundialista de Honduras, pero como acompañante porque sufría una lesión. AG