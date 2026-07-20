Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años

Redacción deportes – Kevin Keegan, una de las grandes leyendas del fútbol inglés y doble ganador del Balón de Oro, falleció este lunes a los 75 años, poco después de que el pasado mes de junio revelara que padecía un cáncer.

El exfutbolista inglés fue una de las figuras más destacadas del fútbol europeo en las décadas de los 70 y 80 tras conquistar dos Balones de Oro consecutivos (1978 y 1979), además de ganar Ligas inglesas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA con el Liverpool.

También levantó una Bundesliga con el Hamburgo y defendió la camiseta de la selección de Inglaterra en 63 ocasiones.

«Tuve un accidente automovilístico y, a través de eso, tuve que someterme a una operación. Mientras me la realizaban, descubrieron que tenía cáncer», explicó Keegan al hacer pública su enfermedad.

Formado en el Scunthorpe inglés, alcanzó la cima del fútbol mundial durante su etapa en Liverpool, en el que se convirtió en un referente del club de Anfield antes de continuar su carrera en el Hamburgo, Southampton y Newcastle United, equipo en el que puso fin a su trayectoria como jugador en 1984.

Con la selección inglesa disputó la Eurocopa de 1980 y el Mundial de España en 1982. Entre 1972 y 1982 marcó 21 goles en 63 partidos internacionales y fue capitán en 31 ocasiones. Además, fue elegido Futbolista del Año en su país en 1976 y 1982.

Tras colgar las botas, inició su carrera en los banquillos. Dirigió al Newcastle United, al que devolvió a la máxima categoría del fútbol inglés y con el que rozó el título de la Premier League en la temporada 1995-96.

Posteriormente, entrenó al Fulham, a la selección inglesa y al Manchester City, antes de regresar brevemente al Newcastle en 2008. EFE