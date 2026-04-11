Tegucigalpa/Washington – Este viernes se informó del fallecimiento del congresista estadounidense Eliot Engel, conocido por ser el impulsor de la «Lista Engel», un informe anual del Departamento de Estado de EEUU que señala a funcionarios y figuras de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua por corrupción.

Engel murió el viernes en un hospital del Bronx por complicaciones de la enfermedad de Parkinson, según sus familiares.

“Durante sus más de 44 abriles en el servicio conocido, Eliot Engel luchó incansablemente por sus electores en su país y por la paz y la seguridad en todo el mundo”, dijo la clan en un comunicado.

Ganó sus primeros comicios para el Congreso en 1988, derrotando a un titular de 10 mandatos con una plataforma reformista e insurgente.

Fue un demócrata de Nueva York que presidió el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y desempeñó un papel influyente en asuntos desde los Balcanes hasta la circunvalación.

También fue un firme partidario de Israel y uno de los primeros legisladores en pedir una intervención marcial en nombre de Kosovo, entonces una provincia donde los albaneses étnicos buscaban independizarse de Serbia, en su lucha en la plazo de 1990.

Engel fue “un feroz defensor de Kosovo y de la comunidad albanesa en un momento en el que pocos prestaban atención”, dijo el viernes en un comunicado el representante estadounidense Ritchie Torres, asimismo demócrata del Bronx.