Muere el dramaturgo y escritor Franklin Domínguez, referente de la cultura dominicana

Santo Domingo – El dramaturgo, actor y escritor dominicano Franklin Domínguez, considerado gloria del teatro nacional, falleció este martes a los 94 años a causa de complicaciones de salud, informó su familia.

Domínguez, una de las figuras más influyentes en la dramaturgia dominicana y Premio Nacional de Literatura (2003), atravesaba desde años complicaciones de salud desde que en 2014 fuera diagnosticado con cáncer de próstata.

El artista y escritor nació el 5 de junio de 1931 en Santiago de los Caballeros, en el norte del país, y en 1963 dirigió la primera película dominicana, ‘La silla’, sobre la juventud dominicana durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961).

Estudió actuación en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo, se licenció en Filosofía y se doctoró en derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Con una producción que abarca desde la tragedia, la sátira política y la ópera, algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, chino y ruso, y exhibidas en escenarios como el Teatro Garnier de Mónaco, en el Theatre Royal du Gymnase de Bélgica y en el Madison Square Garden de Nueva York.

Su muerte provocó la reacción de diversos sectores de la vida nacional, así como de colegas, que en las redes lo definieron como gloria del arte dominicano, maestro de generaciones y figura clave de la cultura nacional.

El escritor, dramaturgo, director, actor y productor, «dejó un legado invaluable en la cultura dominicana», escribió, por su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. EFE