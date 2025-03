Muere el artista jamaiquino de reggae Calvin ‘Cocoa Tea’ Scott a los 65 años

San Juan.- El artista de reggae Calvin ‘Cocoa Tea’ Scott murió la madrugada de este martes en un Hospital de Florida a los 65 años de edad después de luchar contra un linfoma que le diagnosticaron en 2019 y una neumonía.

«Extiendo mis condolencias a la familia, amigos y seguidores de Calvin George Scott, cariñosamente conocido como ‘Cocoa Tea’. Su voz suave y sus letras nos dieron clásicos atemporales como ‘Rocking Dolly’ y ‘I Lost My Sonia’, canciones que se han convertido en himnos de nuestro paisaje cultural», aseguró el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, en su cuenta oficial en la red social X.

‘Cocoa Tea’, nacido en el barrio Rocky Point del municipio de Clarendon en septiembre de 1959, fue uno de los principales promotores del reggae y alcanzó la popularidad en la isla caribeña antes de que su fama empezara a crecer internacionalmente en los años noventa.

«Más allá de su genio musical, ‘Cocoa Tea’ era un faro de bondad y generosidad, que animaba constantemente a los menos afortunados y encarnaba la calidez de nuestra nación. La influencia de ‘Cocoa Tea’ se extendió más allá de nuestras costas, tocando corazones en todo el mundo y consolidando el lugar de Jamaica en la escena musical mundial», añadió el mandatario jamaiquino.

Su primera incursión en la industria musical fue con tan solo 14 años y en 1997 lanzó su propio sello, ‘Roaring Lion Records’ que tuvo un gran éxito y repercusión internacional.

En marzo de 2008 alcanzó su pico de fama después de lanzar una canción titulada ‘Barack Obama’ para apoyar su candidatura en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

«Mientras lloramos su muerte, celebremos el rico legado que deja tras de sí, un legado de melodía, compasión y orgullo cultural», concluyó Holness.

Por su parte, la madre de tres de sus ocho hijos, Malvia dijo que el artista «sin duda fue muy valiente».

Por su parte, la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, envió sus condolencias a los allegados del cantante y declaró que estaba «muy triste por el fallecimiento de Sweet Sweet Coco Tea».

En 2019, el cantante de ‘I am the Toughest’ actuó en el histórico concierto ‘Long Walk to Freedom’ de Buju Banton en el Estadio Nacional de Kingston, la capital de Jamaica.

La última actuación de ‘Cocoa Tea’ fue hace tres años a bordo del crucero ‘Welcome to Jamrock’. EFE