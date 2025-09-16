Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Washington- El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times.
El actor, director y ganador de dos Oscar ha fallecido mientras dormía en su hogar en Utah
La triste noticia de su muerte fue anunciada por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PM, quien declaró que el intérprete murió mientras dormía. El mundo del cine está de luto tras perder al autor de éxitos como Dos hombres y un destino, Una proposición indecente, El golpe y Todos los hombres del presidente.
Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Creció en una familia de clase media y desde joven desarrolló pasión por las artes, especialmente por el dibujo y la narrativa. Tras una juventud con episodios de rebeldía y la pérdida temprana de su madre, Redford se matriculó en el Instituto Pratt de Nueva York para estudiar arte y diseño de escenarios, donde descubrió su interés por la actuación.
Además de actor, Redford fue director y productor, habiendo ganado un Oscar a Mejor Director en 1981 por Gente corriente. Otros filmes notables bajo su dirección incluyen El río de la vida (1992), Quiz Show (1994) y La leyenda de Bagger Vance (2000). También fundó el prestigioso Festival de Cine Independiente Sundance, que se ha convertido en una plataforma clave para el cine de autor y emergente.