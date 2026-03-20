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Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Por: EFE

Nueva York- El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia en un comunicado en Instagram este viernes.

EFE

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