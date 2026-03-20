Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

ActualidadMuere el actor Chuck Norris a los 86 añosPor: EFE20 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Nueva York- El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia en un comunicado en Instagram este viernes.EFE Noticias recientes MigrantesExdirector de Migración defiende bono a retornados y afirma que L 97 millones son auditables EconomíaEl petróleo de Texas baja a los 95 dólares tras medidas para contener escalada de precios NacionalesContinúan protestas en varios sectores del país por falta de pago en el PNRP-ENEE SaludDesde hace tres meses están suspendidas las cirugías electivas en IHSS InternacionalesUna operación internacional desmantela red de 373,000 webs de abuso sexual infantil