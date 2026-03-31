Muere Borislav Mihaylov, legendario portero y expresidente de la Unión Búlgara de Fútbol

Varna (Bulgaria)- El exportero Borislav Mihaylov, considerado todo una leyenda del fútbol en Bulgaria, falleció este martes en Sofía a los 63 años de edad tras haber sufrido un derrame cerebral hace unos meses, informó la emisora privada Nova TV.

El excapitán de la selección de Bulgaria fue además presidente de la Unión Búlgara de Fútbol entre 2005 y 2024.

En su país fue celebrado como uno de los héroes del Mundial de Estados Unidos 1994, donde el equipo balcánico llegó a la semifinal bajo la dirección del técnico Dimitar Penev, también fallecido recientemente.

«¡Nuestro capitán, nuestro líder, nuestro amigo nos ha dejado! ¡No puedo parar de llorar! ¡Fuiste un gran hombre y un gran portero! ¡Qué triste!», lamentó el exjugador búlgaro del Barcelona y ganador del Balón de Oro, Hristo Stoichkov, en un mensaje en redes sociales.

Stoichkov, máximo goleador de aquel Mundial junto al ruso Oleg Salenko, aseguró que Mihaylov se ha reunido ahora «en un mundo mejor con Tunyo» (Trifon Ivanov, defensa central búlgaro, fallecido en febrero de 2016).

«Cuida de nosotros, guíanos! ¡Te abrazo, amigo mío! ¡Un homenaje a tu memoria!”, escribió Stoichkov en ese mensaje.

La gimnasta Maria Petrova, viuda de Mihaylov, también subió un emotivo mensajes a las redes lamentando la muerte de su marido.

«¡Agradezco al destino por haberme traído a este gran hombre! Gracias, Borislav, por compartir tu vida conmigo. Agradezco todos los momentos hermosos, las palabras, el apoyo y el amor que me diste. Eras mi paz. Un universo se ha ido”, escribió la triple campeona mundial de rítmica (1993, 1994, 1995).

A nivel de clubes, el portero jugó no solo en el Levski, Botev y Salvia de Bulgaria sino también en otros clubes como el Belenenses (Portugal), FC Mulhouse (Francia), Reading FC (Inglaterra) y el FC Zúrich (Suiza).

Su padre, Biser Mihaylov, también fue portero del Levski, y su hijo, Nikolay, se retiró del fútbol profesional el año pasado.

En noviembre del año pasado, Borislav Mihaylov sufrió un derrame cerebral de cuya secuelas ya no pudo recuperarse.

En los años anteriores, el exjugador y dirigente del fútbol búlgaro había aparecido en varios vídeos en redes sociales en situaciones comprometidas bajo evidente estado de alcoholemia. EFE