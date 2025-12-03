Muere ayudante de 16 años luego de ataque a balazos a bus en SPS

Tegucigalpa – El ayudante de una unidad de transporte público de la ruta 10 murió tras ser atacado a balazos en una terminal de buses en el Bulevar del Este de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

– La víctima fue identificada William Alexander Perdomo (16).

Se informó que esta ruta del transporte público estaba paralizada por la inseguridad ante el flagelo de la extorsión, pero este día volvieron a operar con el saldo trágico del ataque criminal que le costó a uno de los empleados del rubro. La víctima iba a bordo de la unidad registro 007 con placas HCO-3334.

Gravemente herido tras el ataque a disparos, el ahora occiso de 16 años fue llevado al hospital Mario Catarino Rivas, donde murió por su estado delicado de salud.

Al menos siete personas mueren en condiciones de violencia cada día en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS