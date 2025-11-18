spot_imgspot_img
Caliente

Muere atropellado menor de dos años en Roatán

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Un menor de dos años murió atropellado en el municipio de Santos Guardiaola, en Roatán, Islas de la Bahía.

El menor se encontraba jugando bajo un camión estacionado, el conductor dio marcha y se produjo la muerte accidental.

El conductor del camión fue detenido por la Policía Nacional, quien no ofreció resistencia.

Sin embargo, el caso se maneja como un homicidio culposo, por lo que si no se presentan cargos el conductor recobrará la libertad.

Los padres decidieron no hablar con la prensa al momento del levantamiento cadavérico. (RO)

