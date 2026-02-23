Muere agente de la Policía Militar tras enfrentamiento en Villa Unión, Comayagüela

Tegucigalpa- Un agente de Policía Militar del Orden Público fue abatido en las últimas horas durante un enfrentamiento armado registrado en la colonia Villa Unión de Comayagüela, en la capital del país.

La víctima fue identificada como Álvaro Colindres, miembro de la Policía Militar, quien resultó gravemente herido mientras participaba en un patrullaje en la madrugada de este lunes.

Tras el tiroteo, el uniformado fue trasladado de emergencia al Hospital Militar, donde médicos hicieron esfuerzos por salvarle la vida; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento. Posteriormente, su cuerpo fue remitido a Medicina Forense para los procedimientos legales correspondientes.

Luego del enfrentamiento en el que perdió la vida el efectivo militar, fuertes contingentes de las fuerzas militares y policiales cercaron la colonia Villa Unión en busca de los responsables y para reforzar la seguridad en la zona.

El hecho ha generado preocupación entre los capitalinos, pues la violencia y la criminalidad han recrudecido.

Conocedores en materia de seguridad señalan que las nuevas autoridades del ramo deben implementar medidas más contundentes y establecer una estrategia integral que permita frenar el avance de la delincuencia y garantizar la protección tanto de la ciudadanía como de los miembros de las fuerzas del orden.LB