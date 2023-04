Muere actor Andrés García

Tegucigalpa – El actor de cine y la televisión de México, Andrés García, falleció este martes en Acapulco a los 81 años tras meses de complicaciones de salud.

Medios de comunicación mexicanos informan el deceso, entre ellos el periodista Joaquín López Dóriga. Se desconocen las causas de la muerte, aunque el actor había sido diagnosticado con cirrosis hepática tras una vida de excesos.

En la década de los 90, Andrés García logró superar la leucemia en dos años. Sin embargo, sus problemas de salud continuaron luego de una operación de espalda que derivó en que el actor desarrollara sus actuales complicaciones por baja hemoglobina.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron en su momento, pero no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, confesó en un video publicado en YouTube en febrero pasado.