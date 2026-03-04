Muere a los 96 años la actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, leyenda del cine nacional

Ciudad de México.– La actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, figura emblemática del cine nacional y con una carrera de más de siete décadas en cine, televisión y teatro, murió este miércoles a los 96 años, según informó su familia en un comunicado.

La intérprete, considerada una leyenda del cine mexicano y una de las figuras más prolíficas de la industria, «falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos», señalaron sus allegados.

De acuerdo con el mensaje, los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad.

«Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía, y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron», se apuntó en el comunicado.

Nacida el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, Peluffo construyó una carrera de más de siete décadas en cine, televisión y teatro, con más de 200 películas y programas desde finales de la década de 1940.

Su primera aparición en pantalla fue en la producción estadounidense ‘Tarzan and the Mermaids’ (1948), rodada en locaciones de Acapulco, lo que marcó el inicio de una trayectoria internacional.

En México debutó con ‘La Venenosa’ (1949) y consolidó su fama en la década de 1950. En 1955 protagonizó ‘La Fuerza del Deseo’, filme al que se le atribuye el primer desnudo realizado en el cine mexicano, hecho que generó polémica en su momento y la convirtió en una figura transgresora para la época.

A lo largo de su carrera compartió créditos con figuras emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano como Germán Valdés, Manuel Valdés, Pedro Infante y María Félix.

En 1977 protagonizó ‘Flores de Papel’, presentada en el 28 Festival Internacional de Cine de Berlín, lo que reafirmó su presencia en circuitos cinematográficos internacionales.

Además de su extensa filmografía, Peluffo participó en telenovelas de gran audiencia en México, entre ellas ‘Lazos de amor’ (1995), ‘El privilegio de amar’ (1998) y ‘Contra viento y marea’ (2005), con las que alcanzó nuevas generaciones de espectadores.

Con su muerte, el cine mexicano pierde a una de sus figuras más longevas y representativas, cuya trayectoria abarcó desde la Época de Oro hasta la televisión contemporánea, y que dejó una huella indeleble en la historia cultural del país. EFE