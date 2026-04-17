Muere a los 80 años Ernie Smith, una leyenda del reggae en Jamaica

San Juan – Glenroy Anthony Michael Archangelo Smith, conocido como Ernie Smith, leyenda del reggae en Jamaica, murió a sus 80 años en el Hospital de la Universidad de Miami, en Florida, según informó su representante, Joanna Marie Robinson, y a quien este viernes el primer ministro jamaicano, Andrew Holness honró por su «inconfundible voz y poderosa narrativa».

«Canciones atemporales como ‘Life is Just for Living’, ‘Duppy or Gunman’ y ‘Pitta Patta’, que se han convertido en parte de la banda sonora de nuestras vidas. La contribución de Ernie Smith a la música jamaicana es profunda», declaró Holness en sus redes sociales.

«Desde su aparición a finales de la década de 1960 y durante los años 70, se consolidó como uno de nuestros compositores e intérpretes más dotados, ganándose la admiración en su país y en todo el mundo», añadió el mandatario que envió sus condolencias a la familia y amigos del artista.

La esposa de Smith, Claudette Bailey, dijo que el cantante falleció después de sufrir «problemas cardíacos» a principios de esta semana y tras someterse a una «intervención quirúrgica» el 9 de abril, dos días después de ser ingresado en el hospital.

«Su legado seguirá resonando en los corazones de los jamaicanos de todo el mundo. Que descanse en paz», concluyó el primer ministro de Jamaica.

Asimismo, el partido de la oposición, el Partido Nacional del Pueblo (PNP) lamentó la pérdida del reconocido cantautor, a quien describió como un artista cuya música ayudó a definir a toda una generación y a plasmar el espíritu cotidiano del pueblo jamaicano.

«Se labró un camino inconfundiblemente propio: fusionando el humor, la narración y la observación social en una música que resultaba profundamente personal y, al mismo tiempo, con la que era fácil identificarse. Su obra no pretendía seguir las modas; reflejaba la vida tal y como se vivía, en toda su sencillez y complejidad», afirmó el PNP.

Smith nació en Kington en mayo de 1945 y contaba con una profunda voz de barítono, fue guitarrista en la banda ‘The Vandals’ en Claremont, Saint. Ann, tras dejar la escuela, y recibió el apodo de «Ernie» en honor a Ernest Ranglin.

Comenzó su trayectoria con su un estilo «easy listening» y su primer éxito llegó a finales de la década de 1960 con ‘Bend Down’, al que siguieron ‘Ride on Sammy’ o ‘One Dream’. JS