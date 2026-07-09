Muchova alcanza su primera final en Wimbledon

Redacción deportes – Un final dramático que ninguna quiso perder, resuelta en el super tie break por un 12-10, con opciones de ganar para cualquiera, llevó a su primera final en Wimbledon, la segunda en un Grand Slam, a la checa Karolina Muchova, más precisa en el tramo final a la estadounidense Coco Gauff (6-2, 1-6 y 7-6(12-10), después de dos horas y 12 minutos.

Muchova, que salvó un punto de partido en contra y que solo ha jugado antes otra final de un Grand Slam, en Roland Garros 2023 que perdió contra la polaca Iga Swiatek, jugará el título ante la vencedora de la otra semifinal, la que jugará su compatriota Linda Noskova con la ucraniana Marta Kostyuk.

Con 29 años y 312 días al inicio del torneo, Muchova es la jugadora de mayor edad en alcanzar su primera final individual femenina en Wimbledon desde Nathalie Tauziat en 1998, que lo hizo con 30 años y 249 días.

Es la cuarta mujer checa en llegar a la final en los últimos seis años.Se suma ahorKa a arolina Pliskova, que perdió la de 2021 ante la australiana Ashley Barty, y Marketa Vondrousova y Barbara Krejcikova que en el 2023 y 2024 ganaron el título a la tunecina Ons Jabeur y la italiana Jasmine Paolini, respectivamente.

Pasó por alto la checa, décima favorita que si gana puede salir del All England Club en el cuarto lugar del ránking Mundial, la desventaja en los cara a cara con la norteamericana, con la que había perdido seis partidos antes. Sin embargo, los dos últimos los ha ganado la checa que sumó su décima victoria consecutiva que le llevó, incluso, al título de Bad Homburg una semana antes. Es su mejor racha de victorias.

El de Bad Homburg fue su primer título en hierba y esta fue su primera presencia en las semifinales de Wimbledon donde antes no había pasado de los cuartos de final.

«Suena muy bien estar en la final, fue un partido duro y una pelea muy grande. Una montaña rusa. Estás arriba y luego abajo. En diez segundos tienes un punto de partido y luego un punto de partido en contra. No hay tiempo para pensar. Es muy estresante y muy complicado para los nervios», expresó en la pista con la final ya en el bolsillo.

«Estoy intentando asimilarlo. Estoy temblando. el ambiente ha sido increíble», añadió la jugadora checa que explicó los gestos de dolor en un costado que mostró en el tramo final del partido.

«Estoy bien. Solo trataba de recuperar el aliento», aclaró Muchova por primera vez en la pista central de Wimbledon. «No creo que muchos tengamos la oportunidad de jugar en esta pista. Es toda una historia de nuestro deporte. Es increíble. Un momento muy especial. Es una pista hermosa», añadió.

Muchova firmó su sexta victoria en Wimbledon en este 2026, las primeras en el All England Club desde que llegó a cuartos de final en el 2021. EFE