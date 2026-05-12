Frase del día

“Muchos proyectos previstos para 2026 no tenían fuente de financiamiento prevista, estaban sujetos a posibles aprobaciones de préstamos bancarios internacionales que no se materializaron”.

Por: Proceso Digital

Emilio Hernández Hércules • Ministro de Finanzas

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