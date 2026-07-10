[ec id="2"]

Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios
spot_imgspot_img

«Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca».

Compartir esta noticia:

Didier Deschamps • DT de Francia

spot_img

+ noticias

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img