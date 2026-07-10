Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios «Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca».9 de julio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Didier Deschamps • DT de Francia + noticiasScaloni: «Tenemos cosas para mejorar, pero ganando es mejor» 11 de julio de 2026 Lionel Messi y la felicidad por un «triunfo muy duro» 11 de julio de 2026 Portada Mundial 12.07.2026. 11 de julio de 2026 3-1. Julián Álvarez saca del embrollo a Argentina y fija cita con Inglaterra 11 de julio de 2026 Haaland: «Hemos puesto a Noruega en el mapa» 11 de julio de 2026