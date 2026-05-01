Muchos hondureños no asistieron a marchas para evitar confrontación con Libre

Tegucigalpa – De acuerdo al dirigente obrero, Víctor Cubas, muchos hondureños no asistieron a las marchas de este 01 de mayo para evitar confrontación con simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese sentido, Cubas criticó la participación del coordinador de Libre, Manuel Zelaya y de la excandidata presidencial Rixi Moncada.

Cabe señalar que las marchas de este día lucieron desnutridas respecto a años anteriores.

En la capital hondureña fue más visible la poca participación ya en años anteriores incluso se reportan marchas paralelas.

Lo anterior obedece, a criterio de Cubas, a que la gente optó por evitar confrontación con simpatizantes de Libre.

Defendió que esta marcha es de los obreros y que los políticos se deben limitar a no participar.

Sin embargo, enfatizó que el rechazo es a la cúpula y dirigencia de ese partido político y no a todos sus simpatizantes.

Pese a la presencia de políticos los obreros reivindicaron sus derechos y leyeron una proclama en la que exhortan a un verdadero aumento salarial y conformar un pacto nacional por el empleo. (RO)