Muchas medidas se ven positivas, pero no tocan fondo, dice Padre Melo sobre nuevo gobierno

Tegucigalpa – Muchas medidas se ven positivas, pero no tocan fondo, señaló el sacerdote Ismael Moreno sobre las acciones emprendidas en el inicio del nuevo gobierno.

Medidas de fondo: nueva ley electoral; instalación de CICIH; respuestas agrarias de raíz; justicia para defensores asesinados; no privatización de servicios sociales y públicos; respetar derechos laborales y DDHH, reflexionó el sacerdote a través de sus redes sociales.

El nuevo gobierno inicio funciones el 27 de enero y de inmediato emprendió acciones como impulsar la venta del avión presidencial o la ley de empleo por hora.

No obstante, para el Padre Melo se debe profundizar en una nueva Ley Electoral o la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

En 2016, tras cuestionamientos al expresidente Juan Orlando Hernández y a personas que formaban parte de su gabinete, ingresó al país la MACCIH, auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero se fue en enero de 2020 por falta de voluntad política.

La instalación de la CICIH sigue pendiente, ya que requiere un acuerdo bilateral con la ONU, garantías legales de independencia y autonomía, y la aprobación de reformas como la Ley de Colaboración Eficaz.

La CICIH fue una promesa de campaña del gobierno de Libre que nunca cumplió. (RO)