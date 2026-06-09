MSF: Al menos 74 muertos y 7.850 casos sospechosos por un brote de cólera en Nigeria

Nairobi – Un brote de cólera en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, ha causado al menos 74 muertos y 7.850 casos sospechosos, alertó este martes la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

Según un comunicado de MSF, datos del Ministerio de Salud local confirmaron que los fallecimientos se han registrado tanto en centros sanitarios como en el seno de las propias comunidades, en un crisis que ya afecta a 14 áreas de gobierno local y 50 distritos de la región.

La velocidad del brote, iniciado el pasado 1 de mayo, mantiene bajo una «severa presión» a las instalaciones médicas.

MSF informó de que su centro de tratamiento en Maiduguri, la capital estatal, tuvo que ampliar su capacidad de 121 a 271 camas tras sufrir un pico de admisiones de más de 500 pacientes con deshidratación grave en un solo día.

“Cada día vemos llegar a más personas con diarrea acuosa severa y deshidratación, muchas de las cuales han viajado largas distancias”, explicó el coordinador médico de MSF para esta emergencia, Bienfait Tombola, quien advirtió de que la velocidad del contagio supera la capacidad actual de respuesta.

“Cada día vemos llegar a más personas con diarrea acuosa grave y deshidratación, muchas de las cuales han viajado largas distancias para recibir atención”, afirmó el coordinador médico de MSF, Bienfait Tombola.

“La colaboración entre el Ministerio de Salud, MSF y otros socios ha permitido intensificar rápidamente varios aspectos de la respuesta, pero el continuo aumento de los casos demuestra que es necesario hacer más para prevenir la transmisión y garantizar que la población pueda acceder a la atención lo antes posible”, añadió.

Para atajar la mortalidad y cortar las cadenas de transmisión, las autoridades sanitarias nigerianas activarán una campaña de vacunación de emergencia.

Además, los equipos humanitarios han redoblado las tareas de cloración de agua, saneamiento y distribución de puntos de rehidratación oral en los asentamientos informales, donde la falta infraestructura básica multiplica el riesgo de letalidad de esta enfermedad prevenible.

Esta enfermedad diarreica aguda es causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se asocia principalmente con un saneamiento deficiente y un acceso limitado al agua potable.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, el cólera puede llegar a ser letal si no se atiende a tiempo. JS