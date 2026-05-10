MP y TSC nos han ordenado detener la construcción de tres hospitales financiados con fondos nacionales: Asfura

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfuira comunicó en las últimas horas que se ha detenido la construcción de tres hospitales iniciados por el gobierno anterior a recomendación del Ministerio Público que ha empezado investigación en estos dispensarios.

Tras su llegada al país después de las visitas a Estados Unidos y Panamá fue consultado por el proyecto de construcción de ocho hospitales, a lo que contestó que los hospitales que están siendo construidos con fondos nacionales se han detenido.

De los ocho hospitales prometidos por el gobierno anterior, tres de ellos son financiados por fondos nacionales: Salamá, Ocotepeque y Olancho.

“Tres de ellos son financiados con fondos nacionales, pero déjenme decirles una cosa, son con fondos nacionales que no existen porque significa dejar de pagarle a proveedores, medicinas y planillas para ponernos a hacer estos hospitales”, dijo a periodistas.

Comunicó que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) intervinieron y ordenaron detener la ejecución de la construcción de estos tres hospitales.

“El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas nos han ordenado que no debemos seguir construyendo los hospitales hasta que ellos no den un dictamen definitivo”, externó.

Sobre el resto de los hospitales, indicó que tres de ellos, su construcción es financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que el proyecto continuará hasta su finalización.

Asfura prometió que se enfocará en fortalecer los hospitales Escuela, San Felipe, Leonardo Martínez, El Tórax, El Progreso y el de Puerto Cortés. AG