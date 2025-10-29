MP y DPI secuestran documentos en el Tribunal de Justicia Electoral

Tegucigalpa- Un grupo de fiscales de la Unidad de Delitos Electorales y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizan el secuestro de documentos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Los grupos investigativos llegaron para secuestrar documentos, entre ellas actas, asistencia y documentación que les sirva para el proceso de investigación en contra de los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

El magistrado presidente Urrutia denunció esta mañana que su vivienda estaba sitiada por agentes del Estado.

Mientras que la magistrada Barahona alertó la noche del martes que serían objeto de un requerimiento fiscal con orden de captura por haber cumplido con su trabajo.

“No están cumpliendo con el debido proceso”, arguyó la magistrada. IR