MP verifica supuesta presencia de cocaína líquida en barriles de grasa industrial en batallón de Naco, Cortés

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este miércoles sobre la toma de muestras a 40 barriles que contienen grasa industrial, en los que se investiga la supuesta presencia de cocaína líquida.

Las diligencias fueron dirigidas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) como parte de un proceso investigativo por un posible delito de tráfico de drogas. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería, ubicado en Naco.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la toma de muestras es realizar análisis técnicos y periciales que permitan determinar si la sustancia industrial contenida en los barriles presenta contaminación con cocaína líquida.

La operación se efectuó en el marco de las funciones de la Comisión Técnica Permanente Interinstitucional sobre Precursores Químicos y Drogas Sintéticas (CTPI-PQDS), con acompañamiento del Programa STAND de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En la inspección participaron agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), personal de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), miembros de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, Defensa Pública y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).

Las autoridades indicaron que los resultados de los análisis serán fundamentales para determinar si procede una acusación formal relacionada con tráfico de drogas. IR