MP va más lento que una tortuga en el caso de Juan López, crítica Padre Melo

Tegucigalpa – El padre jesuita Ismael Moreno criticó este jueves la lentitud con que el Ministerio Público realiza las investigaciones en el caso del crimen del ambientalista Juan López.

“Ya vamos a cumplir un año del asesinato de Juan López y el Ministerio Público va mucho más lento que una tortuga, es imposible que el caso de Juan López se quede solo con los autores materiales», dijo el padre jesuita.

Manifestó que hay sospechas claras de quienes pueden ser los autores intelectuales del crimen señalando que tienen vínculos con el crimen organizado y políticos.

Moreno indicó que detrás de la muerte del ambientalista está implicado una red criminal y que los autores materiales solo recibieron el pago para cometer el crimen.

Este jueves, se suspendió por quinta ocasión la realización de la audiencia preliminar contra las tres personas señaladas en el crimen del ambientalista tras la denegación de una solicitud de procedimiento abreviado.

La audiencia preliminar se reanudará el jueves 28 de agosto a las 2:00 de la tarde en los juzgados de letras de San Pedro Sula.

Los imputados por este caso son: Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía.

El 14 de septiembre de 2024, el defensor ambientalista de Guapinol, dirigente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y regidor de la municipalidad de Tocoa, Colón, Juan López fue asesinado. AG