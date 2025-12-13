MP: Últimos audios recibidos “bajo análisis” y Unidad contra Delitos electorales “en turno”

Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP), informó la noche de este viernes que los últimos audios que recibió, y que presuntamente retratan un boicot electoral, están bajo análisis, al tiempo que informaron que la Unidad de Delitos Electorales permanece “en turno”, pese al periodo de vacaciones en ese ente acusador del Estado.

– “Si esos audios no fueran reales, el Fiscal General no debería seguir en ese despacho, la verdad no hay que adornarla”, señaló esta semana el fiscal Johel Zelaya.

A través de un comunicado, la Fiscalía comunica que la Unidad Especializada contra Delitos Electorales está en turno permanente durante este segundo periodo de vacaciones institucionales.

“La unidad recibió dos audios vinculados a una “Noticia Criminis” relacionada con el proceso electoral del pasado 30 de noviembre y con una alta funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales se encuentran bajo análisis”, detalló el MP.

De acuerdo a lo informado por el MP y las respectivas transcripciones, se escucha lo siguiente:

Nuevos audios

En declaraciones recientes, el Fiscal General, Johel Zelaya dijo que el acceso a los audios por parte del MP lo explicará en su momento si fuera necesario ante un juez competente. “La verdad no ocupa adornarse, la verdad camina sola, ustedes lo saben que la mentira tiene pies cortos, el camino de la mentira es corto. Jamás el Ministerio Público se va a prestar para implantar audios que no son”, acentuó.

“Hablaré con toda honestidad, con los principios que nos crecieron nuestros padres, si esos audios no fueran reales, el Fiscal General no debería seguir en ese despacho, la verdad no hay que adornarla”, aseveró. JS