MP toma declaración de Alex Cáceres tras serias amenazas en su contra

Tegucigalpa – Una fiscal del Ministerio Público tomó declaración del periodista Alex Cáceres, luego que denunciara serias amenazas a muerte en su contra.

De acuerdo a lo informado por Hable Como Habla, medio televisivo donde labora Cáceres, agentes del Ministerio Público se desplazaron para formalizar la denuncia del periodista luego que el comunicador denunciara haber recibido amenazas de muerte mediante constantes llamadas y mensajes de texto de números desconocidos.

El periodista Cáceres entregó pruebas contundentes, incluyendo capturas de pantalla y registros telefónicos, como evidencia del acoso sufrido en los últimos días.

Bajo la consigna “no se mata a la verdad asesinando periodistas”, el comunicador ratificó su denuncia ante los fiscales, enfatizando que no detendrá su labor informativa pese al riesgo.

[LEER] Periodistas de HCH, Alex Cáceres y Cesia Mejía, denuncian amenazas a muerte

La también comunicadora de HCH, Cesia Mejía mostró capturas de pantallas de serias amenazas contra su vida. “Este solo es uno de tantos chats que igual me han llegado, fotografías de un arma de fuego y balas, amenazan hasta a mi madre y ni hablar de insultos…”, expuso Mejía.

Agregó que “los he recibido igual muchas veces, definitivamente en Honduras sigue siendo un riesgo elevado ser periodista. Muchos no entienden que nuestra responsabilidad es solo informar los hechos, gusten o no, pero debemos informar”.

[LEER] CPH condena amenazas de muerte contra periodista Alex Cáceres y exige investigación

El expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez se solidarizó con ambos comunicadores luego de conocer las amenazas contras sus vidas.

“Expreso mi plena solidaridad con Cesia Mejía, Alex Cáceres y con todos los periodistas que hoy ejercen su labor bajo riesgo, presión o temor. El periodismo no es un delito, y mucho menos una actividad que deba pagarse con amenazas o violencia”, escribió Rodríguez.

Igualmente, exigió a las autoridades competentes que investiguen de manera inmediata, seria y transparente estos hechos, que se identifique a los responsables y que se garantice la protección efectiva de las y los periodistas amenazados. JS