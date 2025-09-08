MP toma declaración de afectados por caso de Koriun en Choluteca

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este lunes que está realizando la toma de declaración de personas afectadas por el caso de Koriun Inversiones en la ciudad de Choluteca, zona sur de Honduras.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, comentó que la toma de declaraciones es parte de los avances de las investigaciones.

“En la zona sur de Honduras, en la fiscalía regional de Choluteca están llegando algunas personas que se han sentido afectados por esta empresa y están rindiendo declaración ante los fiscales”, dijo Mora.

Señaló que el Ministerio Público quiere conocer la situación de las personas, cuánto dinero depositaron, cuanto les devolvieron o no recibieron parte de sus aportes y como era su ingreso.

Añadió que quiere verificar si hay más personas implicadas en el caso porque hay millones de lempiras involucrados y cuantas personas depositaron en esta financiera.

Mora no descartó que el ente acusador del Estado presente más requerimientos fiscales.

En este caso guardan prisión el gerente Iván Velásquez, su esposa Keffie Gavarrete, el empleado Marco Abel Villeda, y el administrador de la sucursal de Choluteca, Gustavo Flores Carbajal. AG