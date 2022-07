MP solicitará auto de apertura a juicio contra 14 implicados en desfalco de L. 158 millones del IHSS

Tegucigalpa – La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), acudirá a la audiencia preliminar en contra de 14 implicados en un mega fraude de más de 158 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en relación a obras no ejecutadas en su Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Calpules en San Pedro Sula y de Torocagua en Comayagüela.

Contra ellos, la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, además de confirmarles auto de formal procesamiento por delitos como violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos, ordenó que se revocaran los sobreseimientos definitivos y se les dicte auto de formal procesamiento por el delito fraude, lo que es acorde a la pretensión fiscal.

Al único que resultó favorecido en segundo instancia con un sobreseimiento definitivo fue Juan Carlos Maradiaga Ortiz (gerente de Constructora JC Maradiaga), de quien su defensa se aduce un doble juzgamiento por ya tener una condena por lavado de activos, no obstante, el ente acusador apeló esa determinación ya que los fondos blanqueados a los que hace referencia el presente expediente provenían de otro origen y de otras empresas, teniendo como propósito ayudar a ocultar más de 2.1 millones al padre del exdirector del IHSS, Mario Zelaya Palencia.

Este caso, la UNAF de San Pedro Sula y Tegucigalpa lo denominó “14 contratos” en referencia a la suscripción irregular de igual número de proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas, mediante las cuales se sustrajeron entre los años 2010 y 2013 la suma exacta de 158 millones 817 mil 897 lempiras.

Las obras tenían como objeto hacer mejoras en el Hospital Regional del Norte del IHSS y en clínicas periféricas, no obstante, según las investigaciones de la UNAF-SPS junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), las mismas quedaron inconclusas, con mala calidad y sobrevaloradas en un 52% de lo pagado por el IHSS, siendo, el monto de los contratos de 179 millones 503 mil 516 lempiras, pero lo desembolsado fue de 158.8 millones, aun así, el valor sobrevalorado ascendió a 82 millones 937 mil 586, de lo cual se beneficiaron exfuncionarios.

Se les acusó de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos y a los empresarios de cooperadores necesarios de fraude, lavado de activos y testaferrato, por lo que en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

El 26 de agosto pasado, en el marco de la Operación Omega VIII, se procedió al aseguramiento de 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 fueron viviendas (12 en San Pedro Sula y Choloma y una en Tegucigalpa), 10 vehículos y 20 sociedades mercantiles, registradas su mayoría en la zona norte del país.

Otro encausado en el expediente “14 contratos” es el prófugo José Alberto Zelaya Guevara (ex subgerente Nacional de Suministros, Materiales y Compras del IHSS), y posterior a ese primer requerimiento fiscal, se interpuso ante la Corte Suprema Justicia (CSJ) una acción criminal contra el excongresista Reynaldo Ekónomo, a quien se le acusó por los delitos de fraude a título de cómplice necesario y lavado de activos a título de autor, causa en que el MP apeló el sobreseimiento definitivo otorgado al exdiputado por lavado de activos, lo que todavía no ha sido resuelto por un Tribunal de Alzada.

El MP logró que un Tribunal de Alzada confirmara el auto de formal procesamiento obtenido el 24 de septiembre de 2021 y a los encausados contra los que ahora se formalizará acusación y se solicitará auto de apertura a juicio, son: Carlos Montes Rodríguez (ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva), Javier Rodolfo Pastor Vásquez (ex viceministro de Salud y miembro de la Junta Directiva), Mario Roberto Zelaya Rojas (ex director del IHSS), José Ramón Bertetty Osorio (ex subgerente Administrativo y Financiero del IHSS) y Wilmer Rolando Polanco (ex subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS).

Además Luis Alejandro Joya Fajardo (exsupervisor de obras civiles y exadministrador del Hospital Regional del Norte), Claudia Marisol Lazo Polanco (excoordinadora de la subgerencia Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS) y Aldo José Sevilla Cerrato (exsupervisor de obras del Hospital de Especialidades del IHSS).

Asimismo, los empresarios: Oscar Guerra Ocampo (gerente general ingeniera OGO), Alex Idilio Reyes Serrano (gerente general SOTECNI S de RL), Rubén Antonio Lozano Girón (gerente general de Construcciones Lozano de Honduras), Byron Eduardo Menjívar Fuentes (gerente general BM Construcciones), Francisco Javier Pineda Peña (gerente general Constructora JOALCA) y Jack Jordan Bodden Álvarez (gerente general Diser-B).

De estos imputados, Mario Zelaya, José Bertetty, Luis Joya, Wilmer Polanco, Oscar Guerra y Alex Reyes, se encuentran con la prisión preventiva como medida cautelar. JP