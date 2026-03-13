MP solicita juramentación de perito para que investigue al exjefe militar Roosevelt Hernández

Tegucigalpa-Este viernes el Ministerio Público presentó diligencias prejudiciales en contra del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, como parte de una investigación relacionada con denuncias que habrían sido interpuestas cuando se desempeñaba como máxima autoridad de la institución castrense.

El portavoz del MP, Yuri Mora dijo que las diligencias estarían orientadas a solicitar el nombramiento de un perito para la descarga y análisis de videos difundidos en redes sociales, con el fin de revisar elementos vinculados con denuncias presentadas por periodistas.

Una denuncia presentada por el periodista Dagoberto Rodríguez, quien lo señala por supuestos delitos de agresión, amenazas e injurias por publicidad.

El origen del caso estaría relacionado con una portada difundida por las Fuerzas Armadas en la que se calificó a varios comunicadores como “sicarios de la comunicación”.

Detalló que los delitos por lo que se investiga son amenazas y coacción contra periodistas. IR