MP se ha burocratizado ante violación a la propiedad privada: Kenneth Madrid

Tegucigalpa – El analista Kenneth Madrid dijo este martes que el Ministerio Público se ha burocratizado ante la violación a la propiedad privada.

“No se puede continuar violentando la propiedad privada y la seguridad jurídica de los inversionistas”, señaló.

Agregó que en Honduras hay desplazamiento forzado provocado por muchos grupos criminales y oscuros.

“Este tipo de situaciones no se les ha dado la importancia, no se puede permitir que los inversionistas estén siendo desplazados de sus tierras por estos grupos”, arguyó.

Sostuvo que debe de haber una estrategia clara de intervención para poder capturar a estos criminales y desplazarlos de la zona.

El Código Penal establece que en 24 horas se garantice la tenencia de la tierra, esta se ha burocratizado, el MP solo manda notas a catastro, al Instituto de la Propiedad.

Sostuvo que la invasión de tierras continúa porque los casos siguen en impunidad ya que no hay una respuesta del sistema, esta es una situación en la que el sistema de justicia tampoco está respondiendo. IR