MP revela tres nuevos audios que contienen supuestos delitos electorales

Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la unidad especializada contra delitos electorales difundió este jueves, nuevos audios que supuestamente revelan conspiración para cometer fraude durante los comicios generales.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó en comparecencia de prensa que la unidad especializada contra delitos electorales recibió nuevos audios que surge para nuevas investigaciones.

Detalló que son tres nuevos audios y que el interés superior del MP es la democracia en el país.

En uno de los audios se oye a una mujer, supuestamente la consejera Cossette López, hablando sobre las personas que están en mesas electorales y se encargaría del conteo de las actas.

El audio añade que hay unas actas manchadas que les interesa al Partido Nacional.

Asimismo, se escucha a la mujer diciendo que interpondrá una denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos por espionaje después que se realice la declaratoria oficial de las elecciones generales.

“Se va a hacer la denuncia en derechos humanos para que se investigue de donde están obteniendo información de mí… el señor Matamoros está impugnando todo y vos decime Gabriela qué vas a decir cuando te pregunten sobre las credenciales”, se escucha en el audio.

Seguidamente, la mujer manifiesta que el sistema del CNE y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es el mismo, y “si se llegan a dar cuenta estamos fritas”.