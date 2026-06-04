MP requiere a 11 funcionarios del BCH vinculados a caso de la fiscal Medina

Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP) amplió las investigaciones relacionadas con la sustracción de 88.6 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH), caso por el cual ya fue declarada culpable la exfiscal Francia Sofía Medina.

En esta nueva etapa del proceso, la Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra 11 empleados y exempleados de la institución financiera, señalados por el delito de malversación imprudente.

La acción penal fue admitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción con sede en San Pedro Sula.

Investigación deriva del caso de Francia Sofía Medina

El vocero del MP, Yuri Mora, explicó que esta nueva línea investigativa surge directamente de las pesquisas realizadas durante el proceso judicial contra la exfiscal Medina.

“Esta es una línea de investigación que parte del caso que se seguía contra la exfiscal Francia Sofía Medina, que como todos sabemos fue acusada y encontrada culpable de sustraer ilegalmente más de 88 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central”, indicó Mora al noticiero TN5 de Televicentro.

Según Mora, las investigaciones determinaron que los funcionarios señalados habrían incumplido procedimientos administrativos internos establecidos por el BCH para el manejo, devolución y entrega de evidencias, lo que habría facilitado la comisión del ilícito.

Capturas y presentaciones voluntarias

De acuerdo con la información proporcionada por el MP, cuatro de los imputados fueron detenidos en San Pedro Sula, mientras que otra persona fue capturada en Choluteca y trasladada hacia la zona norte del país para comparecer ante los tribunales.

Además, tres funcionarios que laboran actualmente en el Banco Central se encontraban en conversaciones con la Fiscalía para una posible presentación voluntaria.

“Hay dos personas más que están pendientes de ubicación y una tercera que está fuera del país”, detalló Yuri Mora.

El portavoz agregó que todos los señalados forman parte del mismo requerimiento fiscal por el delito de malversación imprudente.

Lista de imputados

El requerimiento fiscal incluye a los siguientes funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras:

Ana Cristina Oliva Cáceres (exgerente del BCH en San Pedro Sula) Virgilio Antonio Villalobo (exjefe de la División de Operaciones) Aracely O’Hara Guillén (exgerente del BCH) Carlos Fernando Ávila (gerente activo del BCH) Horacio Armando Laínez Pineda (exsubgerente de Operaciones) Alex Geovani Caballero Luis Arturo Avilés Moncada Edgardo Antonio Álvarez Williams Edgardo Arévalo Marco Tulio Nájera

Defensa garantiza derechos de los acusados

La representante legal de varios de los imputados, Ela Cueva, manifestó que su prioridad es garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos de sus representados.

“Mi finalidad absoluta en este momento es garantizar los derechos de mis representados. Sabemos que es un proceso que inicia y tendrán que ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional para conocer los hechos por los cuales se les acusa”, expresó.

La profesional del derecho señaló que hasta ahora únicamente se han ejecutado las órdenes de captura y que será durante las audiencias judiciales cuando se conozcan formalmente los detalles de la acusación.

“Todas las personas estamos sujetas a un principio de inocencia”, manifestó.

Asimismo, indicó que será en las próximas comparecencias judiciales cuando se establezca si existe alguna vinculación directa entre los imputados y las acciones cometidas por la exfiscal Francia Sofía Medina.

La nueva acusación evidencia que las investigaciones sobre el millonario desfalco al Banco Central aún continúan abiertas. La Fiscalía sostiene que la responsabilidad no se limita a quien sustrajo los fondos, sino también a quienes, por acción u omisión, habrían incumplido los controles y procedimientos que debían proteger los recursos públicos.

Las audiencias iniciales de los imputados están previstas para los próximos días en los tribunales con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, donde presentarán los elementos recopilados durante esta nueva fase de la investigación. AD