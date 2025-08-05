MP reporta 363 sentencias condenatorias por violencia contra la mujer en el primer semestre de 2025

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER), logró 363 sentencias condenatorias y la presentación de 614 requerimientos fiscales durante el primer semestre del año 2025 por delitos cometidos contra mujeres.

Los casos, registrados en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y El Paraíso, corresponden a delitos de maltrato familiar, delitos sexuales y trato degradante, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

El MP detalló que además de la persecución penal, se ha ofrecido protección a las víctimas para prevenir futuros daños y se han implementado campañas de sensibilización y prevención para promover y fortalecer una cultura de respeto y cero tolerancia hacia la violencia de género en la sociedad.

Desde el trabajo de las fiscalías regionales y locales a nivel nacional, el Ministerio Público continúa atacando la violencia de género en todas sus manifestaciones para que los agresores de mujeres sean castigados al presentar las pruebas necesarias ante los tribunales. VC