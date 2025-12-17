MP recibe solicitud del CNE de acompañar escrutinio especial 

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este miércoles que recibió la solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) para acompañar para el proceso de escrutinio especial de las actas.

Mediante un comunicado, indicó que está a la espera del inicio del proceso del escrutinio especial.

Igualmente, señaló que está a la expectativa que las solicitudes presentadas por diversos sectores de la sociedad para la realización de un recuento especial sean resueltas conforme a derecho, con la ausencia de dolo y libres de toda coacción.

Comunicó que la unidad especializada contra delitos electorales está dando seguimiento a las actuaciones vinculadas al proceso de elecciones generales 2025.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la protección del bien jurídico que es el Estado de derecho. AG