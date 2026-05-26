MP recibe expedientes sobre juicios políticos practicados en el CN

Tegucigalpa – El Secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma hizo entrega la tarde de este martes de los expedientes al Ministerio Público sobre los procesos de juicios políticos realizados hace unas semanas en el Poder Legislativo.

El secretario legislativo, Carlos Ledezma dijo que se presentaron ante la Fiscalía hondureña luego de la petición que hiciera el ente acusar del Estado en torno a los expedientes de los personajes que fueron sometidos a juicio político.

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Se trata de los dos juicios políticos realizados al entonces Fiscal General, Johel Zelaya, así como del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán. Los dos exfuncionarios fueron cesados de sus cargos tras el procedimiento enmarcado en la Constitución de la República que demanda el respaldo de más de las dos terceras partes de la Cámara Legislativa.

Igualmente, se entregaron los expedientes de los casos que involucraron a Marlon Ochoa (CNE), Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía (TJE).

Los expedientes fueron recibidos por la directora de fiscales del MP, Alicia Puerto, quien garantizó que harán un análisis jurídico antes de entablar posibles requerimientos fiscales.

El pasado 16 de abril, el Pleno del Congreso Nacional destituyó al consejero Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras un juicio político que los acusa de atentar contra la democracia al intentar boicotear las elecciones generales de noviembre de 2025 y todo el proceso previo a las mismas.

Igualmente, ese mismo día, fueron cesados de sus cargos los magistrados suplentes del TJE, Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

Mientras, el 25 de marzo, el Legislativo aprobó por amplia mayoría de 93 votos provenientes de cuatro bancadas, la destitución del fiscal general Johel Zelaya, tras concluir el proceso de juicio político en su contra. JS