MP rechaza recurso de Excomisión Permanente y allana camino a posible juicio político

Tegucigalpa- La ruta legal contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional continuará avanzando luego que el Ministerio Público (MP), declarara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por quienes formaron parte de dicha comisión legislativa, manteniendo vigentes las actuaciones derivadas de la denuncia presentada por el propio Poder Legislativo.

-Denuncia contra exintegrantes de la Comisión Permanente sigue firme; diputados de Libre apelarán decisión ante el fiscal general.

-Los exmiembros de la Comisión Permanente que aún son diputados podrian enfrentar juicio politico; quienes ya no son parlamentarios deberan enfrentar consecuencias juridicas de acuerdo a lo que determine la ley.

La resolución representa un revés para los exmiembros de la Comisión Permanente, quienes buscaban revertir las acciones impulsadas en su contra tras ser señalados por presuntamente haber excedido las facultades conferidas por la Constitución de la República durante el ejercicio de sus funciones.

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Con esta decisión, la denuncia seguirá su curso y cobra fuerza la posibilidad de que algunos de los actuales congresistas que integraron la Comisión Permanente puedan enfrentar un proceso de juicio político, una posibilidad que ya había sido planteada por sectores del Congreso Nacional.

Los supuestos delitos de la Excomisión Permantente

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, había sostenido anteriormente que los diputados que formaron parte de la Comisión Permanente «tienen méritos legales para someterse a un proceso de juicio político», al considerar que sus actuaciones habrían violentado disposiciones constitucionales.

Las investigaciones son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que analiza decisiones adoptadas por la Comisión Permanente y que, según los indicios recabados, habrían sobrepasado las atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes de la República.

Entre los delitos bajo investigación figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública.

Los exintegrantes de la Comisión Permanente fueron citados por el Ministerio Público para rendir declaración el pasado mes de mayo. Entre ellos figuran Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire; quienes ya están fuera del Congreso.

Asimismo, la citación para los actuales parlamentarios Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Más recursos

Tras conocer la resolución, el diputado de Libre, Hugo Noé Pino, anunció que presentarán un recurso de apelación ante el fiscal general, Pablo Emilio Reyes, argumentando que los miembros de la Excomisión Permanente se han puesto a disposición de las autoridades y cuestionando la falta de información sobre el contenido de las denuncias.

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La Comisión Permanente, instalada durante el período legislativo encabezado por Luis Redondo, estuvo integrada por nueve diputados propietarios y cuatro suplentes. Sin embargo, varios de sus integrantes continúan ejerciendo cargos como congresistas, lo que mantiene abierto el debate sobre las eventuales consecuencias políticas y legales derivadas de las investigaciones.

El rechazo al recurso de reposición marca así un punto importante en el caso y deja expedito el camino para que el Ministerio Público continúe con las diligencias, mientras en el ámbito político crecen las voces que consideran viable la apertura de un juicio político contra quienes integraron la cuestionada Comisión Permanente, de Luis Redondo y siguen vigentes en el Congreso Nacional. LB