MP realiza primera inhumación de cuerpos no reclamados de 2026

Tegucigalpa – Personal de la Dirección de Medicina Forense (DMF) del Ministerio Público (MP), realizó este sábado la primera inhumación de cuerpos no reclamados en la morgue de la capital hondureña.

En ese orden, se sepultaron treinta cuerpos según lo informado por personal de la Sección de Identificación Humana, estos permanecieron en los cuartos fríos de esta institución desde el mes de noviembre del 2025.

Los levantamientos cadavéricos se produjeron en Danlí, Siguatepeque, Comayagua, La Paz, Choluteca, El Paraíso y en barrios y colonias de la capital entre éstos: Francisco Morazán, Los Pinos, la Concordia, Santa Rosa, Monterrey, Río Coco, Perpetuo Socorro, Barrio Abajo, La Bendeck mientras que, otros levantamientos ocurrieron en la morgue del Hospital Escuela.

Personeros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), entregaron a la administración de la DMF 30 ataúdes en condición de donación para llevar a cabo la inhumación.

Es oportuno mencionar que en reiteradas oportunidades con el apoyo de los medios de comunicación se hicieron los llamados respectivos para lograr la identificación de los muertos y el trámite de reclamo de los mismos, no obstante, las familias no atendieron los avisos. (RO)