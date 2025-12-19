Judicialización electoral no se detiene: MP realiza diligencias sobre “denuncias de fraude”

Tegucigalpa – El Ministerio Público confirmó este viernes que realizan diligencias investigativas por las denuncias de hechos presuntamente ilícitos en el marco de las elecciones generales 2025. El accionar de la Fiscalía sólo es un nuevo episodio en las continuas acciones de judicializar el proceso electoral.

Detalló que las investigaciones están orientadas al uso y funcionamiento del sistema biométrico, las interrupciones o fallas en la divulgación a través del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), la existencia de actas en cero y retenciones.

Añadió que también hay posibles conexiones del sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con instituciones ajenas.

Asimismo, comunicó que se está investigando la difusión de mensajes de texto que pudieron haber tenido incidencia de manera coactiva en el proceso electoral.

Igualmente, anunció que se está realizando análisis de audios y su contenido e identificar posibles actores que pudo haber ejercido influencia en la toma de decisiones en las elecciones generales.

Finalmente, instruyó a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución la realización de un análisis exhaustivo de los hechos, hacer el seguimiento y garantizar la tutela judicial efectiva, proteger los derechos fundamentales, y verificar la voluntad expresada en las urnas. AG