MP realiza allanamientos en Olanchito e incauta supuesta cocaína, fusiles de asalto y dinero

Tegucigalpa – Tres allanamientos de morada en distintos sectores del municipio de Olanchito, Yoro, ejecutó este fin de semana el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la Fiscalía Local y unidades de las Fuerzas Armadas, donde se efectuaron varias capturas y decomiso de armas, dinero y drogas, como parte de la desarticulación de una estructura criminal que opera en aquella zona.

Los detenidos responden a los nombres de Darlin Yasir Hernández Martínez, Roberto Iván Pagoada Hernández e Issy Yajeris Sánchez Martínez, a quienes se les supone responsables de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas prohibidas, tras el hallazgo de evidencias en relación a esos ilícitos.

Como parte de las diligencias e inspecciones, detectives de la DLCN realizaron el decomiso de mil 400 envoltorios (puntas) con supuesta cocaína lista para su distribución, además de otro paquete con 38 onzas de la misma droga.

También se hizo el hallazgo de dos fusiles de asalto, uno tipo AK-47 con un accesorio lanzagranadas y otro calibre 5.56, además de dos granadas de fragmentación 40 milímetros y 24 proyectiles sin percutir, calibre 5.56 milímetros.

Otra de las evidencias es el decomiso de más de 41 mil lempiras en billetes de diferentes denominaciones, una balanza y dos DVR, que serán objeto de pericias técnicas.

Los detenidos junto con los indicios fueron trasladados hasta Tegucigalpa para ser presentados en el juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción una vez se interponga el requerimiento fiscal por parte de la Sección Antidrogas de la FESCCO.