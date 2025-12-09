MP realiza allanamientos contra presuntos lavadores de activos en Olanchito

Tegucigalpa- El Ministerio Público realiza una operación con la ejecución de cuatro allanamientos de morada y tres inspecciones en relación a una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Los allanamientos son realizados a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESSCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)

Las acciones se desarrollan en la zona céntrica del municipio de Olanchito, Yoro, con el objetivo de recolectar indicios a raíz de una denuncia sobre la existencia de una organización delictiva que opera desde el año 2020 en aquella zona en el lavado de activos, asociación para delinquir, testaferrato, entre otros.

Conforme a la información recibida por el MP y las investigaciones realizadas, los supuestos líderes de esta estructura han incrementado de manera desproporcionada su patrimonio, constituyendo sociedades mercantiles y adquiriendo suntuosos bienes por millonarias cantidades pagadas en efectivo.

Todo ello, presuntamente, a raíz de sus conexiones con grupos criminales con vínculos con el tráfico de drogas, identificándose un modus operandi de inscribir a nombre de terceros los bienes para darle apariencia lícita a lo adquirido

En las diligencias agentes contra el crimen organizado y técnicos de la ATIC, documentarán el expediente con lo que se pueda recabar en los allanamientos e inspecciones, operativos que son apoyados por elementos de la Fuerza de Tarea Xatruch de Tocoa. IR