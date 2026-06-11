MP presenta requerimiento por lavado de activos contra exoficial Mejía Vargas

Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó un requerimiento fiscal contra el exoficial de policía Mario Guillermo Mejía Vargas, a quien se le acusa de lavado de activos, tras no poder justificar el origen lícito de más de 5.4 millones de lempiras.

Según el comunicado oficial, las investigaciones, desarrolladas en coordinación con equipos técnicos especializados, establecieron que el imputado no logró acreditar la procedencia legal de 5 millones 492 mil 836 lempiras, recursos que presuntamente provienen de actividades vinculadas al crimen organizado.

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El MP detalló que Mejía Vargas actualmente se encuentra en Estados Unidos, luego de haber sido encontrado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico. Las autoridades señalan que su participación en estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas fue evidenciada durante procesos judiciales en ese país.

El exoficial Guillermo Mejía Vargas, es uno de los presuntos responsables del crimen del fiscal Orlan Chávez.

El exoficial fue implicado en el asesinato del Fiscal de Oro. Mario Guillermo Mejía Vargas, guardó prisión en EEUU por delitos de narcotráfico, pero se conoció quedó en libertad por servir como testigo en varios expedientes.

A Mejía Vargas se le considera el autor intelectual del asesinato de Orlan Chávez, es por ello que la Fiscalía mantiene vigente una orden de captura contra el exoficial en Honduras.

El exconvicto en EEUU fue testigo colaborador de la fiscalía de Nueva York en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio Hernández. Ambos fueron condenados por delitos de conspiración para traficar drogas y armas, pero el primero fue indultado en diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump.

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El ente acusador hondureño reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones contundentes contra estructuras criminales y sus fuentes de financiamiento, destacando que este requerimiento fiscal forma parte de los esfuerzos para garantizar que los bienes de origen ilícito sean perseguidos conforme a la ley. JS