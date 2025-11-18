MP presenta requerimiento fiscal por el asesinato de menor que regresaba de concentración política en Santa Bárbara

Tegucigalpa – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Santa Bárbara, presenta requerimiento fiscal contra José Elder Hernández Ramos, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato en perjuicio del menor Arnol Caleb Hernández Díaz y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada en contra de otra menor de edad.

El hecho ocurrió el pasado domingo 16 de noviembre. Según las investigaciones, el imputado disparó en reiteradas ocasiones contra un vehículo en el que se transportaban miembros del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes regresaban de una concentración política en la aldea La Cuesta del municipio de Santa Bárbara.

El ataque se produjo cuando el automóvil transitaba por el barrio Los Julios de esa localidad.

De este trágico hecho dos menores resultaron heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales; el niño Arnol Caleb Hernández Díaz falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos.

Un día después, el 17 de noviembre, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo a Hernández Ramos durante saturaciones realizadas en la misma zona.

El anterior hecho ha causado repudio entre diferentes sectores de la sociedad que llaman a la paz y no a la violencia en el marco de las elecciones generales. (RO)