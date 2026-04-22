MP presenta requerimiento fiscal contra exdirectora del INAMI por acoso laboral vertical

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), presentó requerimiento fiscal en contra de la exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores Castellanos, a quien se le supone responsable, a título de autora, del delito de acoso laboral vertical, en perjuicio de dos profesionales del derecho que laboraban en dicha institución.

De acuerdo con las investigaciones, la imputada, aprovechándose de su posición de superioridad jerárquica, habría ejercido actos de hostilidad y presión en contra de dos profesionales del derecho.

Entre los hechos más relevantes, se establece que en fecha 04 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del INAMI, la entonces funcionaria presuntamente coaccionó a las víctimas para que firmaran sus renuncias, utilizando amenazas y expresiones denigrantes, además de señalar que contaba con información personal extraída de dispositivos móviles.

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Asimismo, ese día la imputada se presentó en la oficina de una de las victimas acompañada de cuatro hombres armados, procediendo a desalojarla de su lugar de trabajo, indicándole que estaba despedida.

Las diligencias investigativas también revelan que las afectadas ya habían denunciado previamente actos de hostigamiento laboral, señalando un patrón de conducta reiterado por parte de la imputada hacia el personal de la institución. JS