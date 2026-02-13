MP presenta requerimiento contra presuntos miembros de MS-13 que cuidaban búnker en Omoa

Tegucigalpa – El Ministerio Pública presentó requerimiento fiscal contra dos miembros la Mara Salvatrucha MS-13 vinculados al búnker encontrado en Omoa, Cortés, donde se guardaban armas y drogas.

Se trata de Roberto Edith Peraza Paz y Reamond Anuar Hernández Gómez, capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el búnker subterráneo localizado y desmantelado en una zona montañosa del municipio de Omoa, Cortés, ambos acusados por tráfico de drogas agravado, depósito de armas y municiones agravado, asociación para delinquir y eso indebido de uniformes policiales y militares.

En la operación fue dirigida por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la ATIC, se logró el decomiso de 40 paquetes de marihuana, 14 Chalecos y cinco pasamontañas, 35 placas balísticas, 12 armas cortas y 15 fusiles, nueve cargadores de armas cortas, 37 cargadores de arma larga, dos juegos de aros de presión, tres pierneras y un maletín con municiones de diferentes calibres.

Específicamente las labores de inteligencia e investigaciones condujeron a los fiscales y agentes a una localidad de difícil acceso denominada Vida Nueva que está a unos 25 kilómetros de Omoa y donde se hicieron los hallazgos con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y sus binomios caninos. JS